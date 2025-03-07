العالم اليوم - فيديو: جندي رهينة لدى حماس يوجه رسالة إلى ترامب

انتم الان تتابعون خبر فيديو: جندي رهينة لدى حماس يوجه رسالة إلى ترامب من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 7 مارس 2025 07:21 مساءً - قال الجندي الإسرائيلي الرهينة لدى حركة حماس، متان أنجليست، إن الطريق الوحيد لإعادة ما تبقى من الأسرى الإسرائيليين هو من خلال صفقة تبادل والانتقال للمرحلة الثانية.

وفي مقطع مصور بثته كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس عبر حسابها على تطبيق تليغرام قال متان أنجليست: "الطريق الوحيد لإعادتنا هي صفقة التبادل والانتقال للمرحلة الثانية".

وتابع أنجليست: "كان هناك أمل في أخبار الصفقة وخروج الأسرى، شعورنا أن الجيش والدولة والحكومة تخلوا عنا كل هذه المدة الطويلة في الأسر نحن الأسرى بدأنا نفقد الأمل نحن لا نرى نهاية هذه القصة".

وأضاف الرهينة الإسرائيلي موجها خطابه للحكومة الإسرائيلية: "أتوسل إليكم أعيدونا أحياء وليس في توابيت نحن نريد أن نبقى أحياء، التعامل معنا كجنود ليس كالأسرى المدنيين".

كما وجه رسالة للرئيس الأميركي دونالد ترامب: "أريد في هذه الفرصة أن أتوجه إلى ترامب لأقول له أننا نتوسل إليك أعد كل الأسرى، أنت الوحيد الذي لديه القوة للتأثير على نتنياهو والحكومة، ساهم في إبرام هذه الصفقة، افعل كل ما يجب لإعادتنا إلى بيوتنا بأسرع وقت ممكن".

وطالب أنجليست من قادة الجيش الإسرائيلي العمل على إعادة الأسرى في قطاع غزة إلى بيوتهم سالمين كما دعا الشعب الإسرائيلي للنزول للشوارع والضغط في هذا الملف.