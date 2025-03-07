العالم اليوم - وفد من حماس إلى القاهرة من أجل مباحثات بشأن غزة

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 7 مارس 2025 03:24 مساءً - وصل وفد من حماس إلى القاهرة عشية إجراء مباحثات بشأن الهدنة مع إسرائيل في قطاع غزة، حسبما أفاد مسؤولان في الحركة، الجمعة.

وقال أحد المسؤولين لـ"فرانس برس"، إن "وفدا قياديا رفيع المستوى في حركة حماس برئاسة محمد درويش القائم بأعمال رئيس الحركة وصل إلى القاهرة بعد ظهر الجمعة".

وأشار إلى أنه سيلتقي "السبت مسؤولين في مصر للتشاور حول تطورات الوضع، وما وصلت إليه الجهود لتنفيذ اتفاق وقف النار وما يتعلق ببدء المرحلة الثانية".

وانتهت السبت الماضي المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الرهائن والأسرى في غزة، بينما ترفض إسرائيل حتى الآن بدء المرحلة الثانية، وهددت أكثر من مرة باستئناف الحرب.

وحذرت حركة حماس من احتمال تعرض الرهائن للقتل إذا استأنف الجيش الإسرائيلي القتال في قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم الحركة في بيان مصور عبر تقنية الفيديو، إن "أي تصعيد للعدوان" ضد الشعب الفلسطيني سيؤدي إلى قتل عدد من الرهائن.

وحمّل المتحدث إسرائيل مسؤولية مقتل الرهائن، وكذلك عدم التزامها بالاتفاق المتعلق بغزة.

ووفقا للمعلومات الإسرائيلية، لا تزال حركة حماس تحتجز 24 رهينة و35 جثة داخل قطاع غزة.