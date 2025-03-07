العالم اليوم - السعودية ترحب باستضافة لقاء بين الولايات المتحدة وأوكرانيا

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 7 مارس 2025 01:24 مساءً - رحبت السعودية باستضافة اللقاء المقرر بين الولايات المتحدة وأوكرانيا، الذي سيعقد في جدة الأسبوع المقبل.

وأكدت وزارة الخارجية السعودية استمرار المملكة في بذل جهودها لتحقيق سلام دائم لإنهاء الأزمة الأوكرانية.

وقالت الوزارة إن المملكة واصلت خلال الثلاث سنوات الماضية هذه الجهود، من خلال استضافتها للعديد من الاجتماعات بهذا الخصوص.

والخميس قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكى، إن المباحثات بين بلاده والولايات المتحدة بشأن إنهاء الحرب سوف تجرى الأسبوع المقبل فى السعودية.

كما أعلن الموفد الأميركي ستيف ويتكوف، الخميس، أنه ينوي السفر إلى المملكة ليبحث مع موفدين أوكرانيين وقف لإطلاق النار مع روسيا وفي إطار لاتفاق سلام دائم.

وفي كييف أفاد مسؤول أوكراني رفيع المستوى وكالة "فرانس برس"، الخميس، أن وفدا أميركيا وآخر أوكرانيا سيجتمعان الثلاثاء المقبل في الرياض، في ظل سعي كييف إلى تحسين علاقاتها مع الإدارة الأميركية.