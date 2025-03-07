العالم اليوم - الصين تحذر: لا يوجد رابحون في أي حرب تجارية

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 7 مارس 2025 12:28 مساءً - قال وزير التجارة الصيني الخميس إن الصين لن تستسلم للتنمر وإن اقتصادها بيستطيع التعامل مع الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب وغيرها من التحديات، مضيفا في الوقت نفسه أنه "لا يوجد رابحون في أي حرب تجارية".

وكرر الوزير وانج وينتاو في حديثه على هامش اجتماعات مؤتمر نواب الشعب (البرلمان) الصيني دعوات الصين للحوار مع الولايات المتحدة، مؤكدا أن الإكراه والتهديدات لن تفلح مع بلاده، مشيرا إلى أن الصين تعتبر شريكا تجاريا رئيسيا لنحو 140 دولة وهو ما يعني أن لديها خيارات عديدة للتصدير بعيدا عن الولايات المتحدة.

يذكر أن إدارة الرئيس ترامب فرضت رسوما جمركية جديدة على الصين مرتين منذ تنصيبه الأولى كانت بنسبة 10 بالمئة في الشهر الماضية ثم ضاعفها إلى 20 بالمئة يوم الثلاثاء الماضي. وردت الصين بفرض رسوم جمركية بنسبة 10 بالمئة و 15 بالمئة على مجموعة كبيرة من الصادرات الزراعية الأميركية وفرضت قيودا على عدد من الشركات الأميركية.

وقال وانج إن الصين تتوقع الاحترام المتبادل في تعاملاتها مع الدول الأخرى.

وأضاف "الإكراه والتهديدات لن تفلح مع الصين ولن تخيف الصين. إصرار الصين على الدفاع عن مصالحها لا يتزعزع.. لكن لا يوجد رابحون في أي حرب تجارية".

وقال إذا أراد الأميركيون المضي قدما في هذا المسار الخطأ فسنحارب حتى النهاية.

في الوقت نفسه أكد وزير التجارة الصيني استمرار انفتاح الصين على الحوار لتسوية الخلافات التجارية وقال "كلانا يمكننا اللقاء في الوقت المناسب ، كما يمكن لفرقنا بدء الاتصالات في أقرب وقت ممكن".

وأضاف أن تحميل الصين مسؤولية مشكلة مخدر الفينتانيل في الولايات المتحدة ،وهي التهمة التي قال ترامب إنها السبب في فرض الرسوم الجديدة، لن يحل المشكلة.

وأشار الوزير إلى أن الصين الشريك التجاري الرئيسي لنحو 140 دولة وتستعد لتوقيع المزيد من اتفاقيات التجارة الحرة مع دول العالم.

واعترف وانج بأن المصدرين الصينيين يواجهون تحديات خطيرة، لكنه قال إن بكين تشجع الشركات على المشاركة في المعارض التجارية والتوسع عالميا.

كما تعمل الحكومة الصينية على توسيع دعمها المالي لتمويل الصادرات وتأمل في زيادة التجارة في الخدمات والتجارة الإلكترونية. وقال: "نحن لا نضع كل بيضنا في سلة واحدة".