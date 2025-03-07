العالم اليوم - تباطؤ صادرات الصين بأكثر من المتوقع في أول شهرين من 2025

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 7 مارس 2025 10:25 صباحاً - أظهرت بيانات رسمية الجمعة أن صادرات الصين نمت بشكل أبطأ من المتوقع في أول شهرين من العام الحالي، حيث أدت الحرب التجارية مع الولايات المتحدة إلى تعميق الأزمات الاقتصادية في البلاد.

وكشفت أرقام نشرتها سلطات الجمارك الصينية عن أن الصادرات الصينية ارتفعت إلى حوالي 540 مليار دولار في شهري يناير وفبراير، بزيادة حوالي 2.3 بالمئة مقارنة بالعام السابق.

وجاءت القراءة أقل من توقعات بلومبرغ نيوز، التي توقعت نمو الصادرات بنسبة 5.9 بالمئة خلال أول شهرين من ام 2025. كما مثلت تباطؤًا من نمو 10.7 بالمئة في ديسمبر الماضي.

شهدت الصين العام الماضي ارتفاعًا في الصادرات إلى مستوى قياسي - وهو شريان حياة اقتصادي رئيسي حيث أثرت المشاكل المستمرة بما في ذلك الاستهلاك البطيء وأزمة قطاع العقارات على النشاط الاقتصادي العام.

وتراجعت الواردات بشكل حاد بنسبة 8.4 بالمئة لتصل إلى 369 مليار دولار. وكانت توقعات بلومبرغ تشير إلى نمو الواردات بنسبة واحد في المائة.

وكانت القيادة الصينية قد كشفت أمس الأول الأربعاء أنها حددت هدفا للنمو الاقتصادي لهذا العام بنسبة 5 بالمئة .

ويعتبر الهدف طموحا في ضوء الوضع الاقتصادي في ثاني أكبر اقتصاد في العالم والنزاعات الحالية بين بكين وشركائها التجاريين الدوليين، بما في ذلك الولايات المتحدة، حيث ضاعف الرئيس دونالد ترامب الرسوم الجمركية على السلع الصينية إلى 20 بالمئة .

وردت الصين بفرض تعرفة جمركية إضافية بنسبة 15 بالمئة على مجموعة من وارداتها الزراعية الأساسية من الولايات المتحدة مثل الدواجن والذرة وبنسبة 10 بالمئة على واردات فول الصويا واللحم البقري،إضافة إلى اتخاذ المزيد من الإجراءات ضد شركات أميركية معينة.

ويخشى خبراء من أن يؤدي تصعيد الصراع التجاري إلى إضعاف التعافي الاقتصادي في الصين والعالم.