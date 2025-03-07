العالم اليوم - ترامب يؤجل الرسوم الجمركية على المكسيك وكندا

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 7 مارس 2025 09:28 صباحاً - علق الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مساء الخميس، رسوما جمركية بنسبة 25 بالمئة فرضها هذا الأسبوع على معظم السلع القادمة من كندا والمكسيك، في أحدث تطور في سياسة تجارية متقلبة هزت الأسواق المالية وأججت المخاوف بشأن التضخم وتباطؤ النمو.

وتنتهي الإعفاءات، المتعلقة بأكبر شريكين تجاريين للولايات المتحدة، في الثاني من أبريل وهو الموعد الذي هدد ترامب أن يفرض فيه نظاما شاملا من الرسوم الجمركية المضادة على جميع شركاء واشنطن التجاريين.

وكان ترامب قد فرض رسوما بنسبة 25 بالمئة على الواردات من البلدين يوم الثلاثاء، وتحدث عن الإعفاء الخاص بالمكسيك فقط في وقت سابق أمس الخميس، لكن التعديل الذي وقعه بعد الظهر شمل كندا أيضا. والدول الثلاث شركاء في اتفاقية التجارة الحرة في أميركا الشمالية.

وردا على ذلك، ستؤجل كندا موجة ثانية مزمعة من الرسوم الجمركية الانتقامية على منتجات أميركية بقيمة 125 مليار دولار كندي حتى الثاني من أبريل، حسبما قال وزير المالية الكندي دومينيك لوبلان في منشور على موقع إكس.

بالنسبة لكندا، يستثني الأمر المُعدل للبيت الأبيض أيضا الرسوم الجمركية على البوتاس، وهو سماد مهم للمزارعين الأميركيين، لكنه لا يغطي منتجات الطاقة بالكامل، والتي فرض عليها ترمب ضريبة منفصلة بنسبة 10 بالمئة.

ونقلت وكالة رويترز عن مسؤول في البيت الأبيض قوله إن السبب وراء ذلك هو أن بعص منتجات الطاقة المستوردة من كندا ليست مشمولة باتفاقية التجارة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا التي تفاوض عليها ترمب في ولايته الرئاسية الأولى.

فرض ترامب الرسوم الجمركية بعد إعلان حالة الطوارئ الوطنية في 20 يناير، وهو أول يوم له في منصبه، بسبب الوفيات الناجمة عن جرعات زائدة من الفنتانيل، مؤكدا أن المادة الأفيونية القاتلة تصل إلى الولايات المتحدة من الصين عبر كندا والمكسيك. كما فرض ترامب رسوما جمركية بنسبة 20 بالمئة على جميع الواردات من الصين نتيجة لذلك.

أعلن ترامب عن الرسوم لأول مرة في بداية فبراير، لكنه أرجأ فرضها على كندا والمكسيك حتى الثلاثاء. وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، رفض تأجيلها مرة أخرى.

وقال وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك لشبكة سي.إن.بي.سي "في الثاني من أبريل، سننتقل إلى الرسوم الجمركية المضادة، ونأمل أن تكون المكسيك وكندا قد تحركتا بما يكفي بشأن الفنتانيل بحيث ننتهي من هذا الأمر... ولكن إذا لم يفعلوا ذلك، فسيظل هذا الأمر قائما".

وقال ترامب أيضا إن رسوما بنسبة 25 بالمئة على واردات الصلب والألمنيوم ستدخل حيز التنفيذ في الموعد المقرر في 12 مارس. وتعد كندا والمكسيك من أكبر مصدري المعادن إلى الأسواق الأميركية، إذ تمثل كندا على وجه الخصوص معظم واردات الألمنيوم.

ويوم الأربعاء، أعفى ترامب السيارات من الرسوم الجمركية البالغة 25 بالمئة التي فرضها على الواردات من كندا والمكسيك اعتبارا من يوم الثلاثاء، وهي الرسوم التي رأى خبراء الاقتصاد أنها تهدد بتأجيج التضخم وتعطيل النمو في الاقتصادات الثلاثة.

وأصدر ترامب هذه الإعفاءات بعد اجتماع مع مسؤولين تنفيذيين من كبرى شركات صناعة السيارات الأميركية وهي فورد وجنرال موتورز وستيلانتس.

وفي وقت سابق أمس الخميس، قال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، الذي سيتنحى عن منصبه يوم الأحد، إنه لا يتوقع أن تهدأ الحرب التجارية التي بدأها ترامب في أي وقت قريب.

وصرح للصحفيين في أوتاوا "أستطيع أن أؤكد أننا سنستمر في الحرب التجارية التي شنتها الولايات المتحدة في المستقبل المنظور".

ولم يرد رد فعل بعد من المسؤولين المكسيكيين، على الرغم من أن الرئيسة كلاوديا شينبوم أجرت في وقت سابق أمس الخميس مكالمة هاتفية مع ترامب وافق خلالها على التأجيل.

وقالت شينبوم في منشور على إكس "أجرينا مكالمة ممتازة يسودها الاحترام اتفقنا فيها على أن عملنا وتعاوننا أسفر عن نتائج غير مسبوقة، في إطار احترام سيادة البلدين".

وذكرت مصادر من البلدين لرويترز أن المسؤولين المكسيكيين والكنديين يشعرون بالإحباط من مفاوضات الرسوم الجمركية مع إدارة ترامب، مع الافتقار إلى الوضوح بشأن رغبات الولايات المتحدة مما يجعل التوصل إلى حل يبدو مستحيلا.