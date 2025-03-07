العالم اليوم - قاضٍ يمهل إدارة ترامب حتى الإثنين لسداد ديون "التنمية"

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 7 مارس 2025 05:21 صباحاً - أمهل قاض أميركي، يوم الخميس، إدارة الرئيس دونالد ترامب حتى يوم الاثنين المقبل لسداد ملياري دولار من الديون المستحقة لشركاء الوكالة الأميركية للتنمية الدولية ووزارة الخارجية، مما يعني إلغاء تجميد التمويل الذي فرضته الإدارة الأميركية على جميع المساعدات الخارجية لمدة ستة أسابيع.

وأصدر القاضي بالمحكمة الجزئية الأميركية أمير علي حكما لصالح المنظمات غير الربحية والشركات التي رفعت دعوى قضائية بسبب تجميد التمويل، الأمر الذي أجبر المنظمات حول العالم على تقليص خدماتها وتسريح لاف العمال.

وأصدر علي قراره بعد يوم واحد من رفض المحكمة العليا المنقسمة على نفسها محاولة إدارة ترامب تجميد التمويل الذي كان يتدفق عبر الوكالة الأميركية للتنمية الدولية.

وأمرت المحكمة العليا علي بتوضيح ما يجب على الحكومة القيام به للامتثال لأمره السابق الذي يطالب بسرعة الإفراج عن الأموال للعمل الذي تم إنجازه بالفعل.