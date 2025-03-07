العالم اليوم - قيود إسرائيلية على دخول المصلين المسجد الأقصى خلال رمضان

انتم الان تتابعون خبر قيود إسرائيلية على دخول المصلين المسجد الأقصى خلال رمضان من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 7 مارس 2025 03:24 صباحاً - قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، إن إسرائيل ستسمح لبعض المسلمين الذين تزيد أعمارهم عن 50 عاما وأطفالهم من الضفة الغربية المحتلة بدخول المسجد الأقصى أيام الجمع خلال شهر رمضان.

وجاء في بيان أن "عددا محدودا من المصلين المسلمين" سيُسمح لهم بالدخول وفقا للترتيب الذي جرى العمل به العام الماضي اعتبارا من يوم الجمعة، دون تحديد العدد.

ويسمح بدخول المسجد الأقصى للرجال الذين تبلغ أعمارهم 55 عاما فأكثر، والنساء اللاتي تبلغ أعمارهن 50 عاما فأكثر، والأطفال دون سن 12 عاما. كما يتعين عليهم اجتياز فحص أمني.

وذكر البيان أنه "تم التأكيد على أنه لا توجد أي قيود فيما يتعلق بعرب إسرائيل".