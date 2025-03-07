العالم اليوم - الرئيس الأميركي يعلن زيارة السعودية "قريبا"

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 7 مارس 2025 01:26 صباحاً - أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يوم الخميس، أنه سيتوجه إلى السعودية على الأرجح خلال شهر ونصف الشهر المقبلين.

وردا على سؤال طرحه عليه أحد الصحافيين بشأن ما إذا كان يعتزم السفر إلى السعودية للقاء نظيره الروسي فلاديمير بوتين، قال ترامب "لا أعرف. لا أستطيع أن أخبرك".

وأضاف "أنا سأذهب إلى السعودية". لكنّ الرئيس الأميركي لفت إلى أنّ هدف الزيارة سيكون إبرام اتفاقات تجارية ضخمة.

وكان ترامب أعلن في 12 فبراير عندما أجرى أول محادثة هاتفية مع نظيره الروسي منذ عودته إلى البيت الأبيض أنه سيلتقي بوتين في السعودية.

ولم يُحدَّد أيّ موعد لهذا الاجتماع.

وكان ترامب قد زار السعودية في مايو 2017، وكانت تلك أول رحلة دولية له خلال ولايته الأولى.