العالم اليوم - زيلينسكي: سأزور السعودية الاثنين المقبل للقاء ولي العهد

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 6 مارس 2025 11:17 مساءً - قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الخميس إنه سيتوجه إلى المملكة العربية السعودية يوم الاثنين المقبل للقاء ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، قبل محادثات في وقت لاحق من الأسبوع مع مسؤولين أميركيين.

وأضاف زيلينسكي في منشور على تيليغرام "الأسبوع المقبل، يوم الاثنين، من المقرر أن أزور السعودية للقاء ولي العهد".

"بعد ذلك، سيبقى فريقي في السعودية للعمل مع شركائنا الأمريكيين. أوكرانيا مهتمة أكثر بالسلام".