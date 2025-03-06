العالم اليوم - ترامب يصدر قرارا جديدا بشأن واردات المسكيك وكندا

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 6 مارس 2025 11:17 مساءً - تراجع دونالد ترامب مجددا، الخميس، عن قراره بشأن الرسوم الجمركية، مع إعلانه أن السواد الأعظم من المنتجات المكسيكية وقسما من الواردات الكندية لن يكون معنيا حتّى الثاني من أبريل برسوم بنسبة 25% تسري منذ بداية الأسبوع.

وأتى هذا القرار في وقت تسبّبت فيه الرسوم الجمركية ببلبلة في الأسواق وفي أوساط الشركات والمستهلكين على السواء. لكنّ ترامب شدّد على أنّ قراره تأخير فرض هذه الرسوم ليس مرتبطا بالتراجع الذي شهدته الأسواق المالية.

وأوضح ترامب أنه "بعد التباحث مع رئيسة المكسيك كلاوديا شينباوم"، وافقت على عدم تطبيق الرسوم الجمركية على المنتجات المكسيكية بموجب بيان الشروط في اتفاق التجارة الحرّة بين كندا والولايات المتحدة والمكسيك.

ويطال هذا القرار المنتجات المكسيكية الواردة إلى الولايات المتحدة، مثل الطماطم والأفوكادو والأجهزة الكهربائية المنزلية.

وأشار الرئيس الأميركي إلى أن "هذا الاتفاق يسري حتّى الثاني من أبريل" وهو تاريخ دخول الرسوم الجمركية المتبادلة حيّز التنفيذ عندما ستفرض على المنتجات المتأتية من بلد ما رسوم جمركية بالمستوى عينه كتلك المعتمدة للمنتجات الأميركية عند دخولها إلى البلد المعني عينه.

وستحلّ هذه الرسوم الجمركية المتبادلة محلّ تلك المفروضة بنسبة 25 % التي أعلن عنها في فبراير وبدأ تطبيقها يوم الثلاثاء، بعد مهلة أولى استمرّت شهرا.

وينصّ اتفاق التجارة الحرّة على عدم فرض رسوم على المبادلات بين الدول الثلاث عندما تستوفي المنتجات بيان الشروط المرفق بالاتفاق.

ويمتثل الجزء الأكبر من المنتجات المتداولة بين كندا والولايات المتحدة والمكسيك لبيان الشروط.

وبعد إعلان ترامب تعليق معظم الرسوم الجمركية التي فرضها مؤخرا على مكسيكو حتى الثاني من أبريل، أشادت الرئيسة المكسيكية كلاوديا شينباوم بتحقيق "نتائج غير مسبوقة" جراء التعاون مع الولايات المتحدة.

وكتبت شينباوم على منصات التواصل "سنواصل العمل سويا، خصوصا على قضايا الهجرة والأمن"، وذلك عقب اتصال هاتفي "ممتاز ويتسم بالاحترام" مع ترامب.

وهي المرّة الثانية في خلال 24 ساعة التي يتراجع فيها الرئيس الأميركي عن قرار اتّخذه، إذ إنه منح قطع السيارات والمركبات المنتجة في سياق اتفاق التجارة الحرّة مهلة شهر قبل تطبيق الرسوم بضغط من شركات صناعة السيارات التي أعربت عن قلقها من تداعيات الرسوم الجمركية على سلاسل الإمداد الخاصة بها.

واعتبارا من الثلاثاء، بدأت تفرض رسوم جمركية بقيمة 25 % على المنتجات المكسيكية والكندية وبقيمة 10 % على المحروقات الكندية بعد تأجيل أوّل لمدّة شهر.

ويوم الخميس، أكّد رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو أن بلاده "ستبقى في حرب تجارية" مع الولايات المتحدة على رغم الإعفاءات الموقتة التي أقرها ترامب.

وغداة اتصال بينه وبين ترامب قال ترودو إن "هدفنا يبقى إلغاء كل هذه الرسوم الجمركية، كل الرسوم الجمركية"، مكررا التأكيد بأنها "غير مبررة"، لكن مع الإشارة إلى تواصل المباحثات بشأنها مع الإدارة الأميركية.

ووصف ترودو المكالمة الهاتفية بينه وبين ترامب والتي استمرّت 50 دقيقة الأربعاء بـ"الشيّقة والبنّاءة".