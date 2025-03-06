العالم اليوم - "رجل الاغتيالات".. اعتقال رئيس المخابرات السورية السابق

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 6 مارس 2025 10:20 مساءً - اعتقل جهاز الأمن الداخلي في الإدارة السورية الجديدة، الخميس، رئيس المخابرات العامة السابق إبراهيم حويجة المتهم بتنفيذ اغتيالات في عهد الرئيس السابق حافظ الأسد.

وقال مصدر بإدارة جهاز الأمن الداخلي لوكالة سانا إنه: "بعد الرصد الدقيق والتحري، تمكنت قواتنا في مدينة جبلة من اعتقال اللواء إبراهيم حويجة رئيس المخابرات العامة السابق في سوريا والمتهم بمئات الاغتيالات بعهد المجرم حافظ الأسد، منها الإشراف على اغتيال كمال بيك جنبلاط".

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