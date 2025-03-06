كريستين لاجارد: التحديات الاقتصادية عالميا تحد من وتيرة وقدرة الصادرات الأوروبية

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 6 مارس 2025 09:30 مساءً - أكدت كريستين لاجارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي، أن التحديات الاقتصادية عالميا تحد من وتيرة وقدرة الصادرات الأوروبية؛ وفقًا لنبأ عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

وأوضحت لاجارد، أن تباطؤ النمو بمنطقة اليورو بسبب ضعف الصادرات وتراجع الاستثمار، مضيفةً: "نستهدف ضمان استقرار التضخم عند 2% على المدى المتوسط".



وأشارت، إلى أن السياسة النقدية أصبحت أقل تقييدا بهدف دعم النمو، مؤكدةً أن خفض توقعات النمو بمنطقة اليورو لـ0.9% في 2025 و1.2% العام المقبل.



وتوقعت لاجارد، وصول التضخم العام 2.3% بالعام الجاري و1.9% العام المقبل، موضحةً أن ارتفاع التضخم خلال 2025 بسبب زيادة أسعار الطاقة.