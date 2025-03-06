الصين ترفض اتهامات أمريكية بشأن هجمات إلكترونية
رفضت الصين الاتهامات الأمريكية التي تزعم تورطها في شن هجمات إلكترونية على الوكالات الحكومية في الولايات المتحدة، واصفةً إياها بأنها "لا أساس لها".
ودعا المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، لين جيان خلال مؤتمر صحفي، أوردته وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" ، اليوم الخميس واشنطن إلى التوقف الفوري عن "إساءة استخدام العقوبات".
وأكد لين أن "الولايات المتحدة هي إمبراطورية القرصنة رقم 1 في العالم"، متهمًا إياها بممارسة "معايير مزدوجة منافقة".
وأشار إلى أن وكالة الأمن السيبراني الصينية كشفت في ديسمبر الماضي عن حالتين حديثتين من الهجمات الإلكترونية التي استهدفت شركات صينية للتكنولوجيا الفائقة، وكان مصدرها مجتمع الاستخبارات الأمريكي.
وجاءت هذه التصريحات ردًا على اتهامات أمريكية لـ 12 مواطنًا صينيًا بتنفيذ سلسلة من هجمات القرصنة.
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