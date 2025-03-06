العالم اليوم - تقرير: اجتماع مرتقب بين مسؤولين أميركيين وأوكرانيين بالرياض

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 6 مارس 2025 08:25 مساءً - كشفت وسائل إعلام أميركية، الخميس، أن اجتماعا سيجري في العاصمة السعودية الرياض بين مسؤولين أميركيين وأوكرانيين خلال الأسبوع المقبل.

وذكرت شبكة فوكس نيوز وأكسيوس أن مسؤولين كبارا من إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب سيسافرون إلى السعودية للقاء مسؤولين أوكرانيين الأسبوع المقبل.

وأفاد تقرير أكسيوس، نقلا عن مصدرين لم يكشف عن هويتهما، بأن الاجتماع سيعقد يوم الأربعاء.

وقال مراسل من فوكس نيوز عبر منصة إكس إن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو ومسؤولين آخرين سيتوجهون إلى الرياض، يوم الثلاثاء، لحضور الاجتماع الذي سيضم أندريه يرماك أحد كبار مساعدي الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.