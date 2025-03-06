روسيا : أي وجود عسكري غربي في أوكرانيا سيُعتبر غزواً

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 6 مارس 2025 05:25 مساءً - أصدرت السفارة الروسية بالقاهرة بيانًا حذرت فيه من خطورة أي تحرك لنشر قوات غربية في أوكرانيا، مؤكدةً أن موسكو ستعتبر مثل هذه القوات "غزاة.

وأوضحت السفارة أن فرنسا وبريطانيا، اللتين دعمتا كييف لسنوات، تسعيان الآن لإرسال قوات تحت غطاء "حفظ السلام"، وهو أمر غير مقبول تمامًا بالنسبة لروسيا.

وأضاف البيان أن تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي وصف روسيا بأنها "تهديد لأوروبا"، تعكس نهجاً تصعيديًا خطيراً، مشيرة إلى أن التاريخ يحمل دروسًا واضحة، مستشهدة بحملة نابليون عام 1812، التي انتهت بدخول الجيش الروسي إلى باريس عام 1814.