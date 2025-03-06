العالم اليوم - السعودية تدعم مغربية الصحراء وتعتبر الحكم الذاتي الحل الوحيد

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 6 مارس 2025 03:24 مساءً - عبرت المملكة العربية السعودية عن دعمها الموصول للوحدة الترابية للمملكة ولمغربية الصحراء، معتبرة أن مبادرة الحكم الذاتي يشكل الحل الوحيد لهذا النزاع الإقليمي.

جاء ذلك في البيان الختامي لأشغال الدورة الرابعة عشر للجنة المشتركة المغربية – السعودية، التي انعقدت أمس الأربعاء بمكة المكرمة.

وقالت وكالة المغرب العربي للأنباء، إن المملكة العربية السعودية عبرت عن دعمها لمغربية الصحراء ومساندتها لمبادرة الحكم الذاتي كأساس وحيد لحل هذا النزاع الإقليمي، في إطار سيادة المملكة المغربية ووحدتها الترابية.

وشددت السعودية على أن أي حل لهذا النزاع الإقليمي لا يمكن أن يكون إلا في ظل سيادة المملكة المغربية.

من جانب آخر، أعرب الجانبان عن ارتياحهما للمستوى المتميز للعلاقات القائمة بين البلدين وأثنيا على الجهود من الجهات المشاركة في أعمال اللجنة في سبيل تحقيق تطلعات قيادتي البلدين، وتعزيز التعاون المشترك في شتى المجالات للدفع بالعلاقات المتميزة بينهما، والحرص على تطويرها والدفع بها إلى آفاق أرحب.