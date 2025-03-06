العالم اليوم - زلزال بقوة 4.1 درجة شرقي مصر

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 6 مارس 2025 03:24 مساءً - أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية في مصر، الخميس، عن وقوع زلزال بقوة 4.1 درجة بمقياس ريختر في خليج العقبة شرقي البلاد.

ووقع مركز الزلزال على بعد 131 كيلومترا شمالي مدينة شرم الشيخ، في محافظة جنوب سيناء. وأضاف المعهد أن المواطنين شعروا بالهزة الأرضية، بينما لم ترد حتى الآن أنباء عن وقوع أى ضحايا أو خسائر في الممتلكات.

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