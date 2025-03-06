استمرار حرائق الغابات في اليابان رغم الأمطار

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 6 مارس 2025 09:31 صباحاً - شهدت منطقة شمال شرق اليابان تصاعدًا في انتشار حريق غابات هائل، حيث بلغت المساحة المتأثرة نحو 3 آلاف هكتار، على الرغم من هطول الأمطار الأول منذ بدء الحريق قبل أسبوع.

وبحسب وكالة كيودو اليابانية، أشعل حريق الغابات في مدينة أوفوناتو بمحافظة إيواتي 9% من إجمالي مساحة المدينة.

وأعلن مكتب الأرصاد الجوية الياباني، أنَّ جهود مكافحة الحرائق تعطلت بسبب الثلوج الكثيفة وتنبيهات الرياح القوية.

وأصدرت حكومة بلدية أوفوناتو اليابانية تعليمات لأكثر من 4500 من السكان بالإخلاء.

وأعلن رئيس الوزراء الياباني شيجيرو إيشيبا، للبرلمان، أن تصنيف الحريق على أنه كارثة شديدة الخطورة، وهو ما من شأنه أن يعزز إعانات الحكومة المركزية للتعافي وإعادة الإعمار المحلي.

وأكد إيشيبا ضرورة استجابة سريعة وملائمة، حتى يشعر ضحايا الكارثة بالراحة، ويتم تقليل العبء المالي على الحكومة المحلية.