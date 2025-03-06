ترامب يهدد سكان غزة بالجحيم حال عدم الإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 6 مارس 2025 09:31 صباحاً - توعّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سكّان قطاع غزة بالموت، حال عدم الإفراج عن باقي المحتجزين الإسرائيليين، سواءً الأحياء أو الأموات.

وكتب "ترامب"، على منصّته "تروث سوشيال" للتواصل الاجتماعي: "إلى سكّان قطاع غزة: هناك مستقبل جميل ينتظركم، لكن ليس إذا احتفطتم بالرهائن.. إذا احتفظتم برهائن أنتم أموات.. اتخذوا قرارًا ذكيًا وأطلقوا سراح الرهائن الآن، أو سيكون هناك الجحيم كثمن للدفع لاحقًا".

وطالب ترامب قادة حماس بمغادرة غزة فورًا، وإطلاق سراح المحتجزين، قائلًا: "هذا هو التحذير الأخير.. عليكم مغادرة غزة".

كما قال لقادة حماس: "فقط المرضى والملتويين يحتفظون بالجثث، وأنتم مرضى وملتوون".

فيما أكد أنه يرسل لإسرائيل كل ما تحتاجه لإنهاء المهمة، مضيفًا: "لن يكون عضو واحد من حماس بأمان إذا لم تفعلوا ما أقول".

وبالتزامن مع تصريحات الرئيس الأمريكي، قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي المستقيل إيتمار بن جفير، إنه يتوجّب على الحكومة الإسرائيلية أن تعتمد مقترح الرئيس ترامب، وتتوقف عن تجاوزه، مضيفًا: "الإفراج الفوريّ عن جميع رهائننا، أو الجحيم المُطلق الفوريّ".

وفي هذا الشأن، قال مسؤول في حركة حماس بحسب "فرانس برس"، إن الحركة أجرت اتصالات مباشرة مع المبعوث الأمريكي تناولت المحتجزين الأمريكيين.

وأعرب المسؤول عن ترحيب حماس بأي تغيير في فكر الإدارة الأمريكية، وتدعوها لاتخاذ خطوة جادة في التعامل مع الحركة.

وأضاف المسؤول، أنَّ هناك تغير في الخطاب السياسي الأمريكي وتوجه من أجل إيجاد صفقة شاملة في المنطقة، مضيفًا أن الموقف العربي والضغط الشعبي قد يؤديان إلى تغيير مخطط ترامب بشأن تهجير الفلسطينيين.

وأكد المسؤول في حركة حماس، أن القمة العربية حملت نقاطًا يمكن البناء عليها والخطة المطروحة ذكية لمواجهة مخطط تهجير الشعب الفلسطيني.