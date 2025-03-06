وزير الخارجية الأمريكي لـ”حماس”: خذوا تهديدات ترامب على محمل الجد

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 6 مارس 2025 09:31 صباحاً - أعرب وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، عن أمله أن تستجيب حماس لمطالب الرئيس دونالد ترامب.

وخلال تصريحات صحفية لـ"فوكس نيوز"، أكد وزير الخارجية الأمريكي أن ترامب نفد صبره، ويجب إطلاق سراح المحتجزين في غزة فورًا، مطالبًا حماس بأن تأخذ تصريحات ترامب على محمل الجد.

وأشار "روبيو" إلى أنَّ الإدارة الأمريكية لن تتردد في اتخاذ إجراءات حاسمة إذا لم يتم التوصل إلى حل سريع، مؤكدًا أن الوقت حان لحماس لاتخاذ القرار الصحيح وإنهاء هذه الأزمة الإنسانية.

يأتي ذلك بعد وقت قصير، من تصريحات لحماس بأنها أجرت اتصالات مباشرة مع المبعوث الأمريكي لشؤون المحتجزين الإسرائيليين آدم بوهلر "تناولت المحتجزين الذين يحملون الجنسية الأمريكية".

وفي وقت سابق، هدد ترامب الحركة الفلسطينية بمواجهة الجحيم إذا لم تقم بإطلاق سراح المحتجزين وجثث القتلى الإسرائيليين في قطاع غزة.

من جهته، قال البيت الأبيض، أمس الأربعاء، إن المبعوث الأمريكي الخاص بشؤون المحتجزين لديه سلطة التفاوض مباشرة مع حركة حماس الفلسطينية، بعد أن قالت مصادر إنه يجري مناقشات مع الحركة بشأن إطلاق سراح محتجزين غزة.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفات، خلال مؤتمر صحفي: "عندما يتعلق الأمر بالمفاوضات التي تشيرون لها أولًا وقبل كل شيء، فإن المبعوث الخاص الذي شارك في تلك المفاوضات لديه السلطة".

وأضافت أنه تمت استشارة إسرائيل، وأن "عمل بوهلر جهد حسن النية لفعل ما هو مناسب للشعب الأمريكي".

وذكر مصدران لـ"رويترز" أنَّ إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تجري محادثات سرية مع (حماس) بشأن تحرير محتجزين أمريكيين في غزة، كما شملت أيضًا مناقشات حول اتفاق أوسع نطاقًا لإطلاق سراح جميع المحتجزين المتبقين وكيفية التوصل إلى هدنة طويلة الأمد.