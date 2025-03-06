الاحتلال يرسل تعزيزات إلى طولكرم

الاحتلال يرسل تعزيزات إلى طولكرمدفعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الأربعاء، بتعزيزات عسكرية بينها مدرعات باتجاه مدينة طولكرم ومخيميها طولكرم ونور شمس شمالي الضفة الغربية.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا، بأن مدرعتين، اقتحمتا بلدة عنبتا من حاجز عناب العسكري شرق محافظة طولكرم، وتجولتا على طول شارعها الرئيسي، وسط اعتراض حركة المركبات والمواطنين وتعريض حياتهم للخطر.

وأضافت أن مدرعتين أخريين اقتحمتا مدينة طولكرم من حاجز جبارة العسكري جنوبا، وسارتا باتجاه مفرق الشوبكي عند مدخل المدينة الجنوبي، وتوجهتا باتجاه قرية شوفة.

من جانبها أشارت مصادر محلية، إلى أن دوريات الاحتلال الراجلة انتشرت في أحياء مخيم طولكرم وتمركزت في حارة المطار، حيث داهمت عددا من المنازل، وأبلغت ثلاث عائلات على إخلاء منازلهم بذريعة أنها مقابلة للثكنة العسكرية التي تتخذها في الحي المذكور، وأمهلتهم ساعات قليلة للمغادرة، كما هدمت جرافات الاحتلال اليوم منازل في حارة الحمام في المخيم، وسوتها بالأرض.

وكانت قوات الاحتلال أخطرت بهدم 17 منزلا إضافيا في مخيم نور شمس، بذريعة شق طريق جديد، استكمالا لمخطط هدم 11 منزلا الذي نفذته قبل أيام في المخيم، يمتد من حارة ساحة المخيم وحتى حارة المنشية.

وفي ذات السياق، أخلت قوات الاحتلال الإسرائيلي عددا من العائلات من منازلها في حي الجابريات القريب من مخيم جنين، وحولتها لثكنات عسكرية.

وقالت مصادر محلية إن طائرات مسيرة تابعة لطيران الاحتلال الإسرائيلي طالبت عائلات في حي الجابربات بإخلاء منازلها تمهيدا لتحويلها لثكنات عسكرية، ولاحقا أخلت قوات الاحتلال 6 عائلات من منازلها في حي الجابربات واستولت عليها وحولتها لثكنات عسكرية.

يشار إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي ما تزال تشن عدوانا على محافظة طولكرم لليوم الـ38 على التوالي، أسفر عن سقوط شهداء وجرحى وسط دمار شامل للبنية التحتية والممتلكات العامة والخاصة، فيما يستمر عدوانها على مدينة جنين ومخيمها لليوم الـ44 على التوالي مخلفا 30 شهيدا وعشرات الإصابات والمعتقلين، ودمارا كبيرا في منازل المواطنين والبنية التحتية.