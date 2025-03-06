العالم اليوم - إدارة ترامب تعتزم شطب 80 ألف وظيفة بوزارة المحاربين القدامى

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 6 مارس 2025 12:24 صباحاً - تعتزم إدارة شؤون المحاربين القدماء إجراء عملية إعادة هيكلة تشمل شطب 80 الف وظيفة من الإدارة مترامية الأطراف التي تقدم خدمات الرعاية الصحية لأفراد الجيش الأميركي المتقاعدين، وفقا لمذكرة داخلية حصلت عليها وكالة أسوشيتد برس للأنباء.

وقال كريستوفر سيرك كبير موظفي إدارة المحاربين القدماء لكبار موظفي الإدارة إن هدف الإدارة هو الاستغناء عن عدد كاف من الموظفين لكي يعود العدد الإجمالي إلى مستويات 2019 أي أقل من 400 ألف موظف. ويحتاج هذا إلى تسريح عشرات الآلاف من الموظفين بعد أن تمددت الإدارة أثناء حكم الرئيس السابق جو بايدن.

وتأمر المذكرة كبار موظفي الإدارة بالاستعداد لإعادة تنظيمها على نطاق واسع في أغسطس "لإعادة تحديد حجم القوى العاملة وتكييفها مع المهمة والهيكل المنقح". كما تدعو مسؤولي الوكالة إلى العمل مع إدارة كفاءة الحكومة في البيت الأبيض "للتحرك بقوة، وبنهج عملي ومنضبط" لتحقيق أهداف إدارة ترامب.

وقد ندد المحاربون القدماء بالفعل شطب الوظائف التي شملت حتى الآن بضعة آلاف من الموظفين ومئات العاملين بعقود.

ويشكل المحاربون القدماء أكثر من 25% من القوى العاملة في هذه الإدارة.

وأظهرت الخطط الحالية في إدارة المحاربين القدماء استمرار مبادرة إدارة ترامب، بقيادة الملياردير إيلون ماسك، بأقصى جهد لتقليص الوكالات الاتحادية، حتى تلك التي كانت تتمتع تقليديا بدعم من الحزبين الجمهوري والديمقراطي.