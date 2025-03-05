العالم اليوم - العراق: نسعى للعثور على باحثة إسرائيلية اختفت قبل عامين

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 5 مارس 2025 09:24 مساءً - أعلن العراق، الأربعاء، أنه يعمل على تحديد مكان باحثة إسرائيلية روسية اختفت في البلاد قبل عامين وأنه سيلاحق مختطفيها.

وأكد مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي لوكالة فرانس برس، الأربعاء، أن بغداد "تعمل" على تحديد مكان الباحثة الإسرائيلية الروسية إليزابيث تسوركوف وتلاحق "الجماعة التي خطفتها" قبل نحو عامَين.

وفُقد أثر تسوركوف طالبة الدكتوراه في جامعة برينستون الأميركية والزميلة في معهد نيولاينز للاستراتيجية والسياسة، في العراق في مارس 2023.

وقالت إسرائيل بعد أشهر من ذلك إن تسوركوف خُطفت، محمّلة فصيل كتائب حزب الله العراقي مسؤولية ذلك. ولمّح الفصيل في ما بعد إلى أنه غير مسؤول عن اختفاء المرأة.

وقال الأعرجي: "تعمل السلطات العراقية بتوجيه من رئيس الوزراء واستنفار لدى الأجهزة الأمنية، للوصول إلى مكانها ومتابعة الجماعة التي خطفتها"، مذكرا بأن "أي جهة لم تعلن" مسؤوليتها عن الخطف.

وأضاف: "لا بد من أن نعمل بشكل سري ومن خلال علاقاتنا بوسطاء" لتحديد مكانها.

ويُرجّح أن تكون تسوركوف قد دخلت العراق بجواز سفر روسي، في إطار بحث كانت تجريه لإعداد رسالة الدكتوراه في جامعة برينستون.

وقال مصدر أمني عراقي لفرانس برس إن تسوركوف زارت العراق من قبل.

ومنتصف نوفمبر 2023، بثت قناة تلفزيونية عراقية أول فيديو ظهرت فيه تسوركوف منذ اختفائها.

وفي بغداد، ركّزت تسوركوف في بحثها على فصائل موالية لإيران وعلى التيار الصدري الذي يقوده الزعيم الشيعي العراقي مقتدى الصدر، وفقا لصحافيين التقوها.