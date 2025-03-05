العالم اليوم - العراق يدعو لانسحاب تركيا وحزب العمال الكردستاني من أراضيه

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 5 مارس 2025 09:24 مساءً - يسعى العراق، إلى انسحاب حزب العمال الكردستاني والقوات التركية من أراضيه بعد التوصل لاتفاق سلام بينهما.

وشدّد مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي في مقابلة مع وكالة فرانس برس، الأربعاء، على ضرورة "انسحاب" حزب العمال الكردستاني والقوات التركية من شمال العراق في حال اتفقت أنقرة مع الحزب على عملية سلام تنهي عقودا من النزاع المسلح الذي أودى بعشرات الآلاف.

وقال الأعرجي: "لا نريد حزب العمال الكردستاني على أراضينا ولا الجيش التركي (...) العراق يريد انسحاب الجميع".

كما لفت إلى أن "القوات التركية موجودة (في العراق) بذريعة وجود حزب العمال الكردستاني".

واوضح أن "تركيا أكدت في أكثر من اجتماع أن ليست لديها أي أطماع بالأراضي العراقية".