العالم اليوم - إعلان "متفائل" من زيلينسكي بشأن العلاقة مع ترامب

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 5 مارس 2025 08:18 مساءً - قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن كييف تتوقع تحقيق نتائج إيجابية من الولايات المتحدة بدءا من الأسبوع المقبل.

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن كييف تتوقع تحقيق نتائج إيجابية من الولايات المتحدة بدءا من الأسبوع المقبل.

وفي خطاب له، أشار زيلينسكي إلى وجود "تحرك إيجابي" في التعاون مع واشنطن، معربا عن أمله في تحقيق نتائج ملموسة خلال الأسبوع المقبل، والتي قد تتضمن اجتماعا مستقبليا بين الجانبين.

من جانبه آخر، قال رئيس مكتب الرئيس الأوكراني أندريه يرماك، إنه ناقش مع مستشار الأمن القومي الأميركي مايكل والتس "الخطوات التالية نحو سلام عادل ودائم" في أوكرانيا، وذلك في اتصال هاتفي اليوم الأربعاء.

وأضاف يرماك عبر منصة "إكس" أنه ووالتس "تبادلا وجهات النظر بشأن القضايا الأمنية وتنسيق المواقف"، وحددا موعدا لاجتماع مسؤولين أوكرانيين وأمريكيين في وقت قريب "لمواصلة هذا العمل المهم".

تعليق المساعدات الأميريكة

وكانت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أعلنت تعليق تسليم جميع المساعدات العسكرية الأميركية إلى أوكرانيا.

كما أكد مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية جون راتكليف، إن الولايات المتحدة علقت مشاركة المعلومات مع أوكرانيا وسط توترات بين البلدين بعد مشادة بين زعيمي البلدين في البيت الأبيض.

وفي مقابلة مع شبكة "فوكس بيزنس" اليوم، أكد راتكليف أن هناك "تعليقا" في الدعم "على الجبهة العسكرية وجبهة الاستخبارات".

وفي الوقت نفسه، منح راتكليف لأوكرانيا الأمل في أن الدعم قد يستأنف قريبا بعد الإشارات التصالحية الصادرة عن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وقال مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي دونالد ترامب، مايك والتز، بشكل منفصل على شبكة فوكس نيوز "إذا كانت كييف مستعدة لتقديم "تدابير لبناء الثقة" فإن ترامب "سينظر بجدية في رفع هذا التوقف" عن الدعم.

والثلاثاء، أكد زيلينسكي يوم أنه مستعد للعمل تحت "القيادة القوية" لترامب من أجل تحقيق سلام دائم في أوكرانيا، بعد أيام من اجتماعهما المشحون في المكتب البيضاوي.

وحصلت مشادة بين زيلينسكي وترامب ونائبه جاي دي فانس على خلفية موقف واشنطن من الحرب بين روسيا وأوكرانيا في المكتب البيضاوي الجمعة.

وأتى ذلك بعد أسابيع من التوتر بين الرئيسين وبعدما وصف ترامب نظيره الأوكراني بأنه "ديكتاتور" فيما اعتبر زيلينسكي أن الرئيس الجمهوري تأثر بـ"المعلومات المضللة" الروسية.