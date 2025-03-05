العالم اليوم - ألمانيا وفرنسا وبريطانيا تدعو إسرائيل لإدخال مساعدات غزة

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 5 مارس 2025 07:21 مساءً - طالب وزراء ألمانيا وبريطانيا وفرنسا، الأربعاء، من إسرائيل إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، بشكل سريع ودون معوقات.

ودعت الدول الثلاث في بيان مشترك، الأربعاء، إسرائيل إلى الوفاء بالتزاماتها الدولية بهدف إيصال المساعدة الإنسانية إلى سكان غزة "في شكل كامل وسريع وآمن ومن دون معوقات".

ونبه الوزراء الى أن "وقف ادخال السلع والمساعدات الى قطاع غزة، كما اعلنت الحكومة الاسرائيلية، قد يشكل انتهاكا للقانون الدولي الإنساني".

كما أكدوا أن "تسليم المساعدة الانسانية لا يمكن أن يكون مشروطا بوقف لإطلاق النار ولا يمكن استغلاله لاغراض سياسية".