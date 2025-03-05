دوت الخليج -

اعتقال 11 فلسطينياً من الضفة

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم 11 فلسطينيًّا خلال اقتحامها عدة مناطق بالضفة الغربية. اعتقال 11 فلسطينياً من الضفةاعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم 11 فلسطينيًّا خلال اقتحامها عدة مناطق بالضفة الغربية. وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" بأن الاعتقالات شملت ثلاثة فلسطينيين من القدس وبيت لحم، وستة فلسطينيين من نابلس خلال مداهمة المنازل وتفتيشها. واقتحمت قوات قوات الاحتلال في رام الله جامعة بيرزيت في حي عين مصباح، واعتقلت خلالها طالبا وطالبة. كما اقتحمت قوات عسكرية إسرائيلية مخيم بلاطة شرق نابلس، وحاصرت مداخله، ونشرت قناصتها فوق أسطح عدد من المنازل، وداهمت عددا آخر وقامت بتفتيشها والعبث بمحتوياتها، وأجرت تحقيقات ميدانية مع عشرات الفلسطينيين.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اعتقال 11 فلسطينياً من الضفة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.