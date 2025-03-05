العالم اليوم - إيران تنفي "اتهامات" بمحاولتها تهديد الأمن البريطاني

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 5 مارس 2025 06:24 مساءً - قال إسماعيل بقائي المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية اليوم الأربعاء إن طهران تنفي ما قالت إنها "اتهامات" من لندن بأنها تحاول تهديد أمن بريطانيا.

وقالت بريطانيا أمس الثلاثاء إنها ستصنف إيران ضمن أعلى مستوى في سجل النفوذ الأجنبي. وسيلزم هذا إيران بتسجيل كل ما تفعله لممارسة النفوذ السياسي في بريطانيا، مما يعرض طهران لمستوى أعلى من التدقيق في ضوء ما وصفته بأنه نشاط عدواني متزايد.

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