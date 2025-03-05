العالم اليوم - واشنطن تفرض عقوبات على عدد من كبار قادة الحوثيين

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 5 مارس 2025 06:24 مساءً - فرضت الولايات المتحدة، الأربعاء، عقوبات على ثمانية من القادة الكبار في صفوف الحوثيين باليمن.

وأعلنت الولايات المتحدة فرض عقوبات على سبعة قادة كبار في صفوف الحوثيين في اليمن، بتهمة استيراد أسلحة في شكل غير قانوني.

كما فرضت عقوبات على عضو آخر متهم بإرسال مدنيين يمنيين للقتال في أوكرانيا إلى جانب القوات الروسية.

وتأتي هذه العقوبات غداة تصنيف الحوثيين "منظمة إرهابية دولية" من جانب البيت الأبيض.