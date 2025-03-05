العالم اليوم - تركيا ترحب بالخطة العربية لإعادة إعمار غزة

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 5 مارس 2025 06:24 مساءً - أعربت وزارة الخارجية التركية، اليوم الأربعاء، عن ترحيبها بالخطة العربية لإعادة إعمار غزة والتي صدرت عن القمة العربية الطارئة التي عقدت أمس الثلاثاء في القاهرة.

ونقلت وكالة أنباء "الأناضول" التركية عن الخارجية قولها في بيان نشرته اليوم الأربعاء حول القمة: "نرحب باعتماد خطة لإعادة إعمار غزة".

وأكدت الخارجية أن تركيا ستواصل "دعم المبادرات الرامية إلى تحقيق وقف دائم لإطلاق النار، والبدء بإعادة إعمار غزة، وتمكين الفلسطينيين من العيش بسلام على أراضيهم".

وأكد البيان الختامي للقمة العربية الطارئة بشأن فلسطين، أمس الثلاثاء، رفض تهجير الفلسطينيين من أرضهم تحت أي مسمى أو ظروف، واعتماد الخطة المصرية لإعمار قطاع غزة، مشددا على اعتبارها "خطة عربية جامعة".

وكانت القمة العربية الطارئة التي عقدت في القاهرة، اختتمت أعمالها بإجماع عربي على تبني الخطة المصرية لإعادة إعمار غزة، والتي تحولت إلى خطة عربية شاملة بعد حصولها على دعم واسع من الدول المشاركة.