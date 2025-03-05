ترامب للأمريكيين: استعدوا للعصر الذهبي وسنرفع العلم على المريخ

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 5 مارس 2025 09:32 صباحاً - تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بغرس العلم الأمريكي على المريخ، أثناء أول خطاب له أمام الكونجرس كرئيس للولايات المتحدة الأمريكية عقب فوزه بالولاية الثانية.

وأكد ترامب في كلمته، بحسب إن بي سي نيوز، أن الوقت حان لأمريكا لتأخذ مصيرها بين يديها، وأنه سيقود أمريكا إلى بناء الحضارة الأكثر حرية وتقدمًا وديناميكية وسيطرة على الإطلاق على وجه الأرض".

وشدد الرئيس الأمريكي أمام الكونجرس على أن الولايات المتحدة سوف "تغزو الحدود الشاسعة للعلم" و"تقود البشرية إلى الفضاء" و"تضع العلم الأميركي على كوكب المريخ وحتى أبعد من ذلك بكثير".

وقال ترامب في رسالة للأمريكيين "أيها المواطنون الأميركيون، استعدوا لمستقبل مذهل، لأن العصر الذهبي لأميركا لم يبدأ بعد.. وسوف يكون مختلفًا عن أي شيء شهدناه من قبل".

وبدأ ترامب حديثه بأنه قبل ستة أسابيع، وقف تحت قبة الكابيتول وأعلن فجر العصر الذهبي لأمريكا، بحسب الجارديان البريطانية، مشددًا على أنه اتخذ إجراءات "سريعة لا هوادة فيها" لبدء ما وصفه بأعظم وأنجح عصر في تاريخ أمريكا.