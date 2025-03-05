ترامب: زيلينسكي مستعد للتفاوض مع روسيا والتوقيع على اتفاقية المعادن

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 5 مارس 2025 09:32 صباحاً - أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، أنّ نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أبلغه بأنه "مستعدّ" للتفاوض مع روسيا لوقف الحرب الدائرة بين موسكو وكييف، وكذلك أيضًا لتوقيع اتفاقية مع الولايات المتحدة تمنحها حقّ استغلال المعادن الأوكرانية النادرة.

وقال ترامب في أول خطاب له أمام الكونجرس منذ عودته إلى البيت الأبيض قبل ستة أسابيع "لقد تلقيتُ رسالة مهمّة من الرئيس الأوكراني زيلينسكي. تقول إنّ أوكرانيا مستعدّة للجلوس إلى طاولة المفاوضات في أقرب وقت ممكن للاقتراب من سلام دائم".

وانهارت محادثات زيلينسكي مع ترمب في البيت الأبيض يوم الجمعة بعد سجال حاد.

فشل الرئيسان الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الأوكراني فلوديمير زيلينسكي، في التوصل لتوافق يدعم مساعي واشنطن لوقف الحرب بين موسكو وكييف، رغم تأكيدات البيت الأبيض أن الأمر بات "قريبا نسبيا".