13 عملا مقاوما في الضفة والقدس خلال 24 ساعة

13 عملا مقاوما في الضفة والقدس خلال 24 ساعةتواصلت عمليات المقاومة في الضفة الغربية ومدينة القدس المحتلة خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، ووقع 13 عملا مقاوما ضد جنود الاحتلال والمستوطنين.

وأشار مركز معلومات فلسطين “معطي” إلى أن أعمال المقاومة شملت عملية إطلاق نار واشتباكات مسلحة، وعملية إلقاء زجاجات حارقة، إلى جانب اندلاع مواجهات وإلقاء حجارة في 11 نقطة متفرقة بالضفة والقدس.

واندلعت مواجهات عنيفة مع قوات الاحتلال في مخيم شعفاط بمدينة القدس، وبيت ريما وشقبا بمحافظة رام الله، ومدينة ومخيم طولكرم، وتخلل جميع هذه المواجهات إلقاء حجارة.

وامتدت المواجهات إلى بيتا وعورتا وأوصرين وأودلا بمحافظة نابلس، وبلدة الخضر ببيت لحم، وبيت أمر بالخليل.

وفي العمليات النوعية، شهدت جنين اشتباكات مسلحة مع قوات الاحتلال، وإلقاء زجاجات حارقة خلال اقتحام الاحتلال بلدة بيتا في نابلس.

