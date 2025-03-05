العالم اليوم - عبد العاطي: خطة مصر قدمت بديلا عمليا لإعادة إعمار غزة

انتم الان تتابعون خبر عبد العاطي: خطة مصر قدمت بديلا عمليا لإعادة إعمار غزة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 5 مارس 2025 02:19 صباحاً - أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، خلال مؤتمر صحفي، مساء الثلاثاء، أن القمة العربية الطارئة كانت ناجحة وعُقدت في أجواء إيجابية، حيث تم الاتفاق على جميع المقترحات المصريةـ مؤكدًا أن الخطة المصرية تقدم بديلًا عمليًا لإعادة الإعمار ضمن جدول زمني واضح.

وأوضح عبد العاطي أن الخطة حظيت بدعم الأمين العام للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ومنظمة المؤتمر الإسلامي، مشيرًا إلى لقاءات عقدتها مصر مع سفراء والولايات المتحدة وروسيا واليابان والنرويج والبرازيل والصين وجنوب أفريقيا لعرض تفاصيل الخطة، مع استمرار التواصل مع الجانب الأميركي لمتابعة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار.

وشدد على ضرورة أن تكون هناك ضمانات أمنية لمنع تكرار تدمير غزة، مع وضع ترتيبات سياسية وأمنية تضمن الاستقرار الدائم، مؤكدًا أن الخطة تقدم بديلًا عمليًا لإعادة الإعمار ضمن جدول زمني واضح.

وأوضح أن مصر أعدت خطة مفصلة لإعادة إعمار غزة بالتنسيق مع الحكومة الفلسطينية، استنادا إلى دراسات وإحصائيات مقدمة من البنك الدولي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمنظمات المتخصصة.

وأشار إلى أن إعادة الإعمار تتضمن مرحلتين الأولي تهدف لإنشاء 200 ألف وحدة سكنية دائمة لنقل من يقيمون في مناطق مؤقتة، وكذلك التعامل مع 50 مليون طن من الركام منهم 40 مليون طن ناتج عن تدمير المنازل و 10 ملايين طن من تدمير الطرق، وسيكون هناك 3 طرق للتعامل مع الركام، إما بإعادة تدويرها أو بإنشاء مواد بناء أو كتل خرسانية أو ردم أجزاء من البحر والتعامل مع القنابل غير المتفجرة في إطار جدول زمني محدد، وإعادة الخدمات الأساسية والمستشفيات والطرق ومياه الشرب والخدمات الأساسية والصرف الصحي، وتتكلف المرحلة الأولى 3 مليارات دولار.

وأضاف المسؤول المصري أن المرحلة الثانية من إعادة الإعمار مدتها عامان وتكلفتها 20 مليار دولار، أما المرحلة الأخيرة فتكلفتها 30 مليار دولار ومدتها عامان ونصف العام لاستعادة كامل الخدمات وبناء 300 ألف وحدة سكنية للتعامل مع الزيادة السكانية حيث سيبلغ عدد الفلسطينيين 3 ملايين نسمة في 2030 وأيضا إنشاء ميناء تجاري ومطار دولي.

وأكد عبد العاطي أن تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة "يعد أمرًا ضروريًا لتهيئة المناخ الملائم لإعادة الإعمار"، مشددًا على "ضرورة التزام جميع الأطراف، وخاصة إسرائيل، بتعهداتها، وعدم استخدام سلاح التجويع". كما كشف عن الاتفاق على تشكيل لجنة تكنوقراط لإدارة غزة لمدة 6 أشهر، مع تمكين السلطة الفلسطينية من تولي مسؤولياتها.

كما أعلن عن اجتماع طارئ لمنظمة المؤتمر الإسلامي في 7 مارس لتبني الخطة العربية وجعلها مبادرة عربية-إسلامية، إلى جانب تشكيل لجنة وزارية عربية لزيارة العواصم العالمية وحشد الدعم.

وأكد رفض أي محاولات لتهجير الفلسطينيين تحت أي ذريعة.