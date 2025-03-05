الصين تؤكد أنها مستعدة للرد «حتى النهاية» فـي حال استمرت واشنطن فـي الحرب التجارية

بكين ـ أ ف ب: أكدت الصين أمس أنها مستعدة للرد «حتى النهاية» بعدما فرضت رسوما جمركية على مجموعة من السلع الأميركية ردا على رسوم جديدة فرضتها واشنطن على منتجات صينية. وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية لين جيان خلال مؤتمر صحافي إنه في حال واصلت واشنطن شن «حرب الرسوم الجمركية وحرب تجارية أو أي شكل من أشكال النزاعات ستكون الصين مستعدة لمجاراتها حتى النهاية».

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