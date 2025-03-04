الاحتلال يعتقل 15 فلسطينيًّا من الضفة

الاحتلال يعتقل 15 فلسطينيًّا من الضفةاعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم 15 فلسطينيًّا بينهم أسيرة محررة، خلال اقتحامها عدة مناطق بالضفة الغربية، بما في ذلك (طولكرم، وبيت لحم، ونابلس، وسلفيت، والخليل، ورام الله).

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا، أن الاعتقالات شملت فلسطينيَيْن من بيت لحم، وثلاثة فلسطينيين من طولكرم وسلفيت، فيما جرى اعتقال ستة فلسطينيين من نابلس ورام الله، وأربعة آخرين بينهم أسيرة محررة من الخليل، حيث تم تنفيذ الاعتقالات من خلال مداهمة المنازل وتفتيشها.

وفي السياق ذاته، تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحامها اليومي لبلدة إذنا غربا بمحافظة الخليل، التي تحكم إغلاق مدخلها الرئيس منذ نحو عام، وتقوم بجولات استفزازية في البلدة، وتعتدي على الفلسطينيين وممتلكاتهم.