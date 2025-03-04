حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 4 مارس 2025 05:29 مساءً - أطلقت الحكومة البريطانية حملة إعلانية لتحذير المهاجرين من التضليل الذي يمارسه مهربو البشر، ومنع محاولات عبور القناة الإنجليزية.

الحكومة البريطانية تحذر من المعلومات المضللة التي ينشرها مهربو البشر

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وقالت الحكومة في بيان عبر موقعها الإلكتروني: "تتضمن الحملة اقتباسات من مهاجرين حقيقيين حاولوا القيام بهذه الرحلة، وذلك لمواجهة المعلومات المضللة التي يروجها المجرمون لخداع الناس عبر الإنترنت، حيث تعمل حكومة المملكة المتحدة على تأمين حدودها كجزء من خطة التغيير".

وأضافت: "تشكل الحملة جزءا من عمل هذه الحكومة لتوسيع الشراكات الدولية للمملكة المتحدة وتعزيز التعاون، وتفكيك عصابات تهريب البشر العاملة عبر الحدود وحماية الأشخاص الضعفاء، من خلال قيادة أمن الحدود".

وكانت حكومة المحافظين السابقة قد أطلقت حملات مماثلة في ألبانيا وفيتنام في عامي 2023 و2024.

ووفقا لأرقام وزارة الداخلية، عبر 592 مهاجرا في 11 قاربا القناة يوم الأحد، مما يمثل أعلى رقم يومي مسجل في شهر مارس.

وقالت وزيرة الداخلية، أنجيلا إيجل: "عصابات إجرامية عديمة الرحمة تنشر أكاذيب خطيرة على وسائل التواصل الاجتماعي لاستغلال الناس من أجل المال، ونحن نكشفهم باستخدام القصص الحقيقية لضحاياهم".

ومع ذلك، قال مجلس اللاجئين إن شخصا يائسا تائقا للفرار من الاضطهاد في وطنه من غير المرجح أن يغير رأيه بسبب حملة على وسائل التواصل الاجتماعي.

ويظهر أحد الإعلانات صورة لزورق مدمر يطفو على سطح الماء وشهادة من رجل يقول "كان القارب مزدحما للغاية" و"اختفى الناس في البحر".