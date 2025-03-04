حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 4 مارس 2025 05:29 مساءً - قال المكتب الصحافي لجهاز الاستخبارات الخارجية الروسية إن النخبة الليبيرالية الأوروبية تخشى "تحولا محافظا" في أوروبا مع ترامب، كما أعلنت حربا على كل من يغرد خارج سرب الليبراليّة.

الاستخبارات الروسية: النخبة الليبيرالية الأوروبية تتوجس من "أوروبا محافظة" وتعلنها حربا على المعارضة

وأضاف المكتب الصحافي أنه يمكن توقع ظهور محاولات جديدة لقمع المعارضة في الاتحاد الأوروبي بعد "الهجوم" على المرشح لمنصب الرئيس الروماني كالين جيورجيسكو.

وجاء في البيان الصادر عن الجهاز: "النخبة الأوروبية الشمولية الليبرالية تخشى بوضوح "التحول الأوروبي المحافظ" تحت تأثير ترامب. وفي سعيها لمنع هذا السيناريو، لا تتردد بروكسل في استخدام أي وسيلة. فبعد "الهجوم على جيورجيسكو"، يمكن التنبؤ بثقة كبيرة ببروز محاولات جديدة من قبل التيار الليبرالي الأوروبي السائد لقمع المعارضة في الاتحاد الأوروبي. وستكون هنغاريا هدفهم الأول باعتبارها "معقل النزعة المحافظة الأوروبية"، وستكون الانتخابات البرلمانية المقررة في البلاد العام المقبل ذريعة مناسبة لهم".

كما تابع الجهاز في بيانه: "وفقا للبيانات التي تلقتها الاستخبارات الخارجية الروسية، أعلنت "البيروقراطية الأوروبية" الحرب على "القادة غير النظاميين" الذين هم من المؤيدين الصريحين للرئيس الأمريكي دونالد ترامب ويرفضون اتباع المبادئ التوجيهية للنخب الليبرالية التي تحكم الاتحاد الأوروبي".

يذكر أن الشرطة الرومانية اعتقلت المرشح المفضل شعبيا للانتخابات الرئاسية والفائز في الجولة الأولى من الانتخابات الملغاة كالين جيورجيسكو في أثناء توجهه لتقديم وثائق للتسجيل كمرشح رئاسي.