العالم اليوم - الجيش الإسرائيلي يعلن توسيع عمليته العسكرية في جنين

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 4 مارس 2025 04:25 مساءً - أعلن الجيش الإسرائيلي، في بيان الثلاثاء، توسيع نطاق عملياته العسكرية في الضفة الغربية المحتلة التي دخلت يومها الثالث والأربعين، لتشمل مناطق جديدة في مدينة جنين شمالي الضفة.

وقال الجيش الإسرائيلي إن "القوات توسعت في عملية مكافحة الإرهاب في شمال السامرة (الضفة الغربية) لتشمل مناطق إضافية في جنين".

وقتل الجيش الإسرائيلي مئات الفلسطينيين في الضفة الغربية منذ بدء حرب غزة، بينما قتل العشرات من الإسرائيليين في هجمات شنها فلسطينيون.

ويرغب الفلسطينيون في أن تكون الضفة الغربية التي احتلتها إسرائيل في حرب عام 1967 مركز الدولة الفلسطينية المستقبلية إلى جانب غزة، لكن هناك دعوات متزايدة من الإسرائيليين المتشددين لضمها.

ولم يعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب ما إذا كان سيدعم هذا الضم بالكامل، بعد أن أثار الغضب في المنطقة بدعوته إلى إبعاد الفلسطينيين عن غزة و"امتلاك" القطاع.

لكن دعوته أثارت بالفعل مخاوف بين الفلسطينيين من "نكبة" ثانية، على غرار ما حدث في حرب عام 1948، عندما هُجر مئات الآلاف منهم من أرضهم.