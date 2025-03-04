العالم اليوم - صلاح يكشف سبب رغبته في التتويج بالدوري الإنجليزي

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 4 مارس 2025 04:25 مساءً - كشف مهاجم ليفربول النجم المصري محمد صلاح أنه يرغب في التتويج هذه السنة بالدوري الإنجليزي، وليس دوري أبطال أوروبا.

وفي حوار مع شبكة "أوبتوس سبورت"، قال صلاح (32 عاما) إن طموحه الكبير لأول مرة منذ انضمامه لليفربول في 2017 هو الفوز بلقب البريمرليغ.

وذكر: "الدافع الأكبر هو الفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز، وليس حتى دوري أبطال أوروبا".

وأضاف: "على مدار 7 سنوات، كنت دائما أقول إن دوري الأبطال الأهم، لكن هذه السنة الأولى التي أختار فيها الدوري الإنجليزي".

وتابع: "أريد فقط الفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز والاحتفال في المدينة ومع المشجعين وتجربة ذلك اليوم.. الاستعراض في المدينة سيكون أمرا لا يصدق".

وكان "مو صلاح" فاز بلقب الدوري الإنجليزي في موسم 2019-2020، أي خلال جائحة كورونا، مما جعل الفريق يرفع الكأس في غياب جماهيره على ملعب أنفيلد، ودون إقامة موكب احتفالي في شوارع ليفربول.