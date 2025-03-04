العالم اليوم - قتيل بضربة إسرائيلية على سيارة جنوبي لبنان

انتم الان تتابعون خبر قتيل بضربة إسرائيلية على سيارة جنوبي لبنان من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 4 مارس 2025 03:28 مساءً - قتل شخص في ضربة شنّتها مسيرة اسرائيلية على سيارة في منطقة صور في جنوب لبنان، وفق ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية، على رغم سريان وقف لإطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل.

وأوردت الوكالة أن "مسيرة إسرائيلية" استهدفت سيارة "في بلدة رشكنانية في قضاء صور كانت مركونة إلى جانب منزل" ما أدى إلى "سقوط قتيل". ونشرت صورة تظهر هيكل سيارة اندلعت النيران فيها.

ورغم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل في 27 نوفمبر بوساطة أميركية، عقب مواجهة استمرت لأكثر من عام، لا تزال إسرائيل تشن غارات على مناطق عدة في جنوب لبنان وشرقه.

وتقول تل أبيب إنها تستهدف مواقع ومنشآت لحزب الله، وإنها لن تسمح له بإعادة بناء قدراته بعد الحرب.

وأعلن الجيش الإسرائيلي الجمعة في بيان أنه قتل مهرب أسلحة ينتمي لحزب الله في غارة على شرق لبنان الخميس، "كان ينسق تعاملات إرهابية لشراء أسلحة".

وقتل شخصان الأسبوع الماضي أيضا جراء ضربة إسرائيلية استهدفت منطقة حدودية في شرق لبنان، وفق الوكالة الوطنية، في حين قال الجيش الإسرائيلي إنه قصف عناصر "من حزب الله الإرهابي تم رصدهم داخل موقع لإنتاج وتخزين وسائل قتالية استراتيجية" في منطقة البقاع.

وكان يُفترض بموجب الاتفاق أن تنسحب القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان خلال 60 يوما، قبل أن يتمّ تمديدها حتى 18 فبراير. لكن مع انقضاء المهلة، أبقى الجيش الإسرائيلي على وجوده في خمس نقاط استراتيجية في جنوب لبان على امتداد الحدود، تخوله الإشراف على بلدات حدودية لبنانية والمناطق المقابلة في الجانب الإسرائيلي للتأكد "من عدم وجود تهديد فوري".

واعتبر لبنان "استمرار الوجود الإسرائيلي في أي شبر من الأراضي اللبنانية احتلالا".

وأكّد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس الخميس أن قواته "ستبقى إلى أجل غير مسمى" في المنطقة العازلة على طول الحدود مع لبنان وأن انتشارها هناك "يعتمد على الوضع".