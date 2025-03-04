العالم اليوم - عملية إسرائيل في جنين.. مقتل 28 فلسطينيا وتهجير 20 ألفا

انتم الان تتابعون خبر عملية إسرائيل في جنين.. مقتل 28 فلسطينيا وتهجير 20 ألفا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 4 مارس 2025 03:28 مساءً - أعلنت لجنة إعلامية فلسطينية، الثلاثاء، مقتل 28 شخصا وتهجير 20 ألفا جراء العملية الإسرائيلية على مدينة جنين ومخيمها في شمال الضفة الغربية.

وقالت اللجنة الإعلامية بمخيم جنين، في بيان اليوم، أورده المركز الفلسطيني للإعلام:"وسّعت قوات الاحتلال عدوانها على جنين ومخيمها ليشمل الحي الشرقي والأماكن المحيطة به للمرة الثالثة منذ بدء العملية العسكرية شمال الضفة، وسط إغلاق لعدد من الشوارع والدفع بآليات عسكرية مدرعة".

وأشارت اللجنة إلى "مقتل الشاب جهاد علاونة في الحي الشرقي من المدينة بعد إصابته برصاص الاحتلال ومنع طواقم الإسعاف من إنقاذه، ليرتفع عدد القتلى في جنين ومخيمها منذ بدء العدوان إلى 29، أحدهم برصاص أجهزة السلطة".

ووفق اللجنة: "شهدت المنطقة الشرقية اشتباكات مسلحة بين مقاومين وقوات الاحتلال التي اقتحمت المنطقة وسط عمليات تجريف للشوارع وتدمير لممتلكات الأهالي".

ولفتت إلى "إحراق قوات الاحتلال منازل وفجرت شقة سكنية في الحي الشرقي من جنين، وإجبار عائلات على مغادرة منازلها تحت التهديد بالقصف" ، موضحة أن "قوات الاحتلال تقوم بعملية تدمير وإغلاق للحي بشكل كامل، والسيطرة على عدد من العمارات السكنية، ونشر عشرات ال ليات العسكرية بينها مدرعات وجرافات".

وأشارت إلى أن "العدوان على جنين تسبب بتهجير نحو 20 ألفا من سكان المخيم جنين، لجأوا إلى مراكز إيواء ومنازل أقاربهم".

وحذرت اللجنة من "تنفيذ الاحتلال مخططا بتغيير معالم مخيم جنين من خلال التدمير الممنهج الذي طال 120 منزلا بشكل كلي وعشرات المنازل بشكل جزئي".

وافادت بأن "قوات الاحتلال نفذت 336 مداهمة، وأخضعت الأهالي للتحقيق الميداني، بينما شنت الطائرات "الإسرائيلية" المسيرة قرابة 15 عملية قصف".