الأمم المتحدة تحذر من منح «سلطة مطلقة» لحفنة من أوليجارشية التكنولوجيا غير المنتخبين

نيويورك ت ا.ف.ب: ندَّد مفوض الأمم المتحدة السَّامي لحقوق الإنسان فولكر تورك بالنفوذ الذي باتت تتمتع به «حفنة من أوليجارشية التكنولوجيا غير المنتخبين» قادرة للوصول إلى البيانات الشخصية، داعيًا دول العالم إلى حماية الناس من «سُلطتهم المطلقة». وقال تورك أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة «يعرفون أين نعيش وماذا نفعل وجيناتنا وظروفنا الصحية وأفكارنا وعاداتنا ورغباتنا ومخاوفنا، يعرفوننا بشكل أفضل مما نعرف أنفسنا»، محذرًا من أن «أي شكل من أشكال السُّلطة غير المنظّمة يمكن أن يؤدي إلى الاضطهاد والإخضاع وحتى الطغيان، قواعد اللعبة التي يستند إليها المستبدون».

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