6 شهداء بغزة مع تواصل الخروقات الإسرائيلية لوقف النار .. وتأييد أميركي لمنع المساعدات

قتيل وإصابات خطيرة بعملية طعن فـي حيفا

القدس المحتلة ـ دوت الخليج ـ وكالات:

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي خروقاتها لوقف إطلاق النار بقطاع غزَّة، حيث أدَّت الخروقات إلى استشهاد ستة وإصابة ستة آخرين خلال 24 ساعة.

واستشهد شقيقان من عائلة واحدة جرَّاء قصف من مسيَّرة إسرائيلية شرق بلدة بيت حانون شمال قطاع غزَّة بالتزامن مع إطلاق مكثف من الدبابات. كما استشهدت امرأة وأصيب اثنان آخران في قصف من مسيّرات إسرائيلية على بلدة عبسان الكبيرة شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزَّة. فيما استشهد ثلاثة برفح جنوب قطاع غزَّة أحدهم برصاص قناص وسط المدينة واثنان في غارة شرقها.

وأطلق جنود الاحتلال النار بشكل مكثف من الدبابات الإسرائيلية شرق حي الشجاعية شرق مدينة غزَّة وبلدة جحر الديك وسط قطاع غزَّة، إضافة إلى إطلاق نار من زوارق حربية إسرائيلية في بحر مدينة غزَّة.

ويواصل جيش الاحتلال إغلاق معبر كرم أبو سالم جنوب شرق قطاع غزَّة اليوم الثاني ويمنع إدخال المساعدات الدولية فيما يواصل الوسطاء جهودهم لمنع انهيار وقف اطلاق النار. وفي هذا السياق أعلن البيت الأبيض دعمه لإسرائيل في قرارها وقف دخول المساعدات إلى غزَّة.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي براين هيوز، في بيان: «تفاوضت إسرائيل بحسن نية منذ بداية هذه الإدارة لضمان الإفراج عن الأسرى المحتجزين لدى حماس. سندعم قرارها بشأن الخطوات التالية نظرًا لأن حماس أشارت إلى أنها لم تَعُد مهتمة بوقف إطلاق النار عبر المفاوضات». على حد قوله.

وأعلن مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه سيتم وقف إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزَّة حتى توافق حماس على المرحلة التالية من وقف إطلاق النار.

يأتي ذلك فيما أعلنت شُرطة الاحتلال الإسرائيلي مقتل شخص وإصابة آخرين بينها خطيرة، في عملية طعن بمحطة الحافلات المركزية «هميفراتس» في حيفا.

كما أعلنت الشُّرطة الإسرائيلية استشهاد منفذ عملية الطعن.

وأفادت الإذاعة الإسرائيلية نقلًا عن مسعف بمقتل شخص في عملية الطعن بحيفا.

وأفادت صحيفة يسرائيل هيوم بوصول المفوض العام للشُّرطة الإسرائيلية إلى مكان عملية الطعن بحيفا لإجراء تقييم ميداني.

بينما قالت القناة 12 الإسرائيلية إن حركة القطارات توقفت في منطقة «ليڤ همفراتس» بحيفا عقب عملية الطعن. وبحسب «نجمة داود الحمراء»، فإن 3 من بين المصابين وهم شاب وامرأة، في الثلاثينيات من عمريهما، وفتى (15 عامًا) وصفت حالتهم بالخطيرة، بينما المصابان الآخران أحدهما امرأة (70 عامًا) وصفت حالتهما بالمتوسطة.