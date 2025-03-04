واشنطن تلمح إلى أن على الرئيس الأوكراني التنازل أو الرحيل

واشنطن ـ وكالات: هل دونالد ترامب مستعد للتخلي عن فولوديمير زيلينسكي؟ على أي حال، ألمح مسؤولون أميركيون الأحد إلى ضرورة رحيل الرئيس الأوكراني بعد المشادة الكلامية غير المسبوقة مع الرئيس الأميركي.

وقال مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض مايك والتز «نحتاج إلى زعيم قادر على التعامل معنا والتعامل مع الروس في وقت ما وإنهاء هذه الحرب»، في إشارة إلى الحرب الروسية الأوكرانية التي بدأت قبل ثلاثة أعوام.

وأضاف في مقابلة مع محطة سي إن إن التلفزيونية «إذا اتضح أن الرئيس زيلينسكي لم يعد يرغب، سواء لدوافع شخصية أو سياسية، في إنهاء الحرب في بلاده، أعتقد أننا سنواجه مشكلة حقيقية».

وأكد رئيس مجلس النواب الجمهوري مايك جونسون أن «شيئًا يجب أن يتغير».

وقال لمحطة إن بي سي «إما أن يعود (زيلينسكي) إلى رشده وإلى طاولة المفاوضات مع الامتنان، أو على شخص آخر تولي رئاسة البلاد للقيام بذلك».

وعقب المشادة الكلامية، قال السناتور الجمهوري ليندسي جراهام المقرب بِدَوْره من ترامب، إن «على زيلينسكي أن يغير موقفه بشكل جذري أو أن يرحل».

يأتي ذلك فيما أعلن الرئيس الأوكراني أنه يعمل مع حلفائه الأوروبيين على تحديد «مواقف مشتركة» لمحاولة إقناع الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأخذ مصالحهم في الاعتبار بمواجهة روسيا.

وقال زيلينسكي عبر تلجرام بعد لقاء مع حلفائه في لندن «سنحدد مواقفنا المشتركة، ما نريد تحقيقه وما هو غير قابل للتفاوض، وستُعرض هذه المواقف على شركائنا الأميركيين».

وشدد الرئيس الأوكراني على أن الأولوية تتمثل في التوصل إلى «سلام متين ودائم وإلى اتفاق جيد بشأن أنهاء الحرب».