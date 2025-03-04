العالم اليوم - تفاصيل مسودة الخطة المصرية لإعمار غزة.. وأهم بنودها

انتم الان تتابعون خبر تفاصيل مسودة الخطة المصرية لإعمار غزة.. وأهم بنودها من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 4 مارس 2025 02:23 مساءً - في لحظة حاسمة ومصيرية تتجه الأنظار نحو مصر، حيث تنعقد القمة العربية الطارئة في القاهرة، الثلاثاء، لبحث مصير قطاع غزة.

وتأتي القمة العربية في ظل تحديات جمة أبرزها مقترح الرئيس الأميركي دونالد ترامب القاضي بتهجير سكان غزة وسبل إعادة الإعمار ومستقبل إدارة القطاع ودور حركة حماس.

وكشف مصدر مصري مطلع على الخطة المصرية لـ"دوت الخليج"، الثلاثاء، لإعادة إعمار قطاع غزة أن تنفيذ إعادة الإعمار يتطلب ترتيبات للحكم الانتقالي، وتوفير الأمن بما يحافظ على آفاق حل الدولتين.

وأضاف المصدر، أن الجهود قائمة للعمل على مقترح تدريجي لإدارة قطاع غزة، أثناء إعادة الإعمار يراعى الحفاظ على حق الشعب الفلسطيني، في البقاء على أرضه.

ووفق المصدر، فإن قطاع غزة جزءاً لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية، ومحاولة تكريس الفصل بين القطاع والضفة يهدم آمال السلام.

وشدد المصدر على "ضرورة تكاتف المجتمع الدولي لمعالجة الكارثة الإنسانية التي خلفتها الحرب على قطاع غزة".

تفاصيل الخطة المصرية

وجاء في الخطة المصرية لإعادة إعمار غزة أن "التعافي المبكر سيستغرق 6 أشهر ويشمل رفع الأنقاض وتركيب مساكن مؤقتة"، في حين أن إعادة الإعمار بالكامل ستستغرق 5 سنوات.

وخطة مصر مؤلفة من 112 صفحة تتضمن خرائط توضح كيفية إعادة تطوير أراضي غزة وعشرات الصور الملونة التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي لمشاريع الإسكان والحدائق والمراكز المجتمعية، حيث تتضمن الخطة ميناء تجاريا ومركزا للتكنولوجيا وفنادق على الشاطئ.

وذكرت وكالة رويترز أن المرحلة الأولى من الخطة المصرية لإعادة إعمار غزة ستتكلف 20 مليار دولار، قي حين أن المرحلة الثانية ستتكلف 30 مليار دولار.

وأوضحت أن المرحلة الأولى ستسغرق عامين وتشمل بناء 200 ألف وحدة سكنية وستسغرق المرحلة الثانية عامين ونصف وتشمل بناء 200 ألف وحدة سكنية أخرى ومطار بغزة، وبالتالي تصل تكلفة إعمار قطاع غزة الإجمالية وفق الخطة المصرية إلى 53 مليار دولار.

وفي وقت سابق، كشفت مصادر دبلوماسية عربية لـ"دوت الخليج" أن مشروع بيان القمة العربية المقرر انعقادها في القاهرة، الثلاثاء، سيعتمد الخطة المصرية لإعادة إعمار قطاع غزة باعتبارها خطة عربية جامعة.

وسيؤكد مشروع البيان رفض كل أشكال التهجير للشعب الفلسطيني من أرضه، وبشكل قاطع.