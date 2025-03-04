ردا على الرسوم الجمركية.. تهديد كندي بقطع الكهرباء عن ولايات أمريكية

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 4 مارس 2025 01:33 مساءً - هدد دوج فورد، رئيس حكومة أونتاريو، أكبر مقاطعة في كندا، بقطع إمدادات الكهرباء عن عدد من الولايات الأمريكية الحدودية، ردًا على الرسوم الجمركية التي فرضتها واشنطن على الواردات الكندية.

وقال فورد خلال مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء: "سنستخدم كل الأدوات المتاحة لدينا، إذا حاولوا الإضرار بأونتاريو، سأرد بقوة وسأفعل ما بوسعي بما في ذلك قطع الكهرباء عنهم، وسأفعل ذلك وأنا أبتسم".

وأضاف: "كما أدعو جميع المقاطعات الأخرى كيبيك ومانيتوبا وكولومبيا البريطانية إلى التنسيق والتحرك بشكل مشترك، إن كانوا يريدون الضغط علينا، سنرد عليهم بقوة مضاعفة".

وأعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت سابق، بدء تطبيق الرسوم الجمركية التي كانت وعدت بها ضد كندا والمكسيك.

وفي سياق متصل، أفادت التقارير بأن الولايات المتحدة بدأت يوم الثلاثاء، بفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على واردات السلع القادمة من كندا والمكسيك، بالإضافة إلى رسوم إضافية بنسبة 10% على المنتجات القادمة من الصين.