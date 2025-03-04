العالم اليوم - فيديو.. بشار الأسد يظهر للمرة الأولى في "إعلان شوكولاتة"

انتم الان تتابعون خبر فيديو.. بشار الأسد يظهر للمرة الأولى في "إعلان شوكولاتة" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 4 مارس 2025 01:26 مساءً - حظي إعلان دعائي لشركة شوكولاتة، بتفاعل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما ظهر فيه الرئيس السوري السابق بشار الأسد في مشاهد معدلة بالذكاء الاصطناعي.

وظهر بشار الأسد في مشاهد مختلفة خلال الإعلان، الذي تضمن إشارة إلى جملة قالها الأسد سابقاً للرئيس التركي رجب طيب أردوغان: "لماذا نلتقي؟ لكي نشرب المرطبات مثلا؟".

واعتمد صناع الإعلان الذي اجتاح مواقع التواصل الاجتماعي، على تقنيات عالية باستخدام الذكاء الاصطناعي، لإظهار الرئيس السوري السابق، وهو يحاول التنكر بأشكال مختلفة.

وحظي الفيديو بتفاعل كبير، كما سجل عدد مشاهدات مرتفع في وقت قصير.

أبدى العديد من المتفاعلين إعجابهم بفكرة الإعلان، بينما اعتبر آخرون أن استخدام شخصية سياسية في دعاية تجارية قد يثير الجدل.