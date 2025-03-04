العالم اليوم - في أول زيارة.. الشرع يصل مصر للمشاركة بالقمة العربية

انتم الان تتابعون خبر في أول زيارة.. الشرع يصل مصر للمشاركة بالقمة العربية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 4 مارس 2025 12:24 مساءً - وصل الرئيس السوري أحمد الشرع إلى القاهرة، الثلاثاء، قادما من دمشق على رأس وفد في أول زيارة لمصر.

وذكر "تلفزيون سوريا" أن الرئيس الشرع وصل للعاصمة المصرية للمشاركة في القمة العربية الطارئة المقرر أن تبحث التطورات الفلسطينية.

وكانت الرئاسة السورية أعلنت الشهر الماضي أن الشرع تلقى دعوة من نظيره الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للمشاركة في القمة التي تعقد في القاهرة.

وتهدف الحكومة المصرية، من خلال هذه القمة، إلى التصدي لخطط الرئيس الأميركي دونالد ترامب المثيرة للجدل لـ"توطين" الفلسطينيين في دول عربية، بشكل دائم.